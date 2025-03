Chiccheinformatiche.com - HASHTAG: Cos’ è e come si usa?

Nel linguaggio dei social network, l’è una parola o una frase preceduta dal simbolo cancelletto (#), utilizzata per categorizzare contenuti e renderli facilmente ricercabili. Anche oggi glicontinuano a svolgere un ruolo fondamentale nella comunicazione digitale, facilitando l’organizzazione delle conversazioni online, la scoperta di contenuti e la partecipazione a trend o community tematiche. Che si tratti di un post su Instagram, di un video su TikTok o di un commento su X (ex Twitter), l’permette agli utenti di entrare in contatto con un pubblico più ampio, spesso anche al di fuori della propria cerchia di follower.L’origine dell’e la sua evoluzioneL’nasce nel 2007 su Twitter, grazie a un’idea dell’esperto di tecnologia Chris Messina. L’intento era quello di offrire agli utenti un modo semplice per aggregare contenuti attorno a un argomento.