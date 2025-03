"Harry non realizzerà serie su Diana", smentiti i tabloid britannici

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il duca di Sussex non ha preso accordi con Netflix per realizzare un documentario in tre parti sulla morte di sua madre, la principessa. Lo scrive l'Independent, smentendo iche nel fine settimana avevano ipotizzato una nuovaproposta dal colosso dello streaming al principeper celebrare il 30mo .L'articolo "nonsu",proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News