Cultweb.it - Harry Houdini, l’illusionista che smascherava i ciarlatani (per un buon motivo)

Leggi su Cultweb.it

è universalmente noto come uno dei più grandi illusionisti e escapologi della storia. Il suo nome è sinonimo di spettacoli mozzafiato, fughe impossibili e, soprattutto, illusioni straordinarie. Nonostante questo, però, c’è un aspetto meno conosciuto della sua carriera: la lotta contro ie, in modo particolare, contro i medium e gli spiritisti.All’inizio del XX secolo, infatti, lo spiritismo conosce una grande popolarità. Dopo la Prima Guerra Mondiale, in particolare, molte persone cercano conforto alla perdita dei propri cari. In questo contesto entrano in gioco medium e sensitivi, sostenendo di poter stabilire un contatto con il mondo dei morti, spesso attraverso sedute spiritiche, tavoli che si muovono da soli e misteriosi messaggi provenienti dall’aldilà.fotografato prima di una delle sue spettacolari prove – Fonte: National Geographic, però, con la sua conoscenza approfondita delle tecniche illusionistiche, riconosce facilmente i trucchi usati dai medium per ingannare il pubblico.