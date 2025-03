Hamilton ha una sola speranza | lo ha appena detto

Leggi su Sportface.it

Il Gran Premio di Shanghai ha regalato un altro incubo alla Ferrari, in una stagione 2025 che stenta a decollare. Dopo l’illusorio trionfo nella Sprint di sabato, culminato con la vittoria di Lewis, il weekend si è chiuso nel peggior modo possibile.Una doppia squalifica che ha cancellato i magri risultati ottenuti in pista, con Charles Leclerc quinto e il sette volte iridato sesto al traguardo. In realtà, la corsa era già stata deludente, con entrambe le SF-25 in evidente difficoltà nel tenere il passo delle McLaren dominatrici, che hanno centrato una doppietta con Oscar Piastri davanti a Lando Norris. La gara era iniziata con un lampo diper i tifosi del Cavallino, con Leclerc eche superavano Max Verstappen al via. Tuttavia, un contatto tra i due compagni di squadra ha danneggiato l’ala anteriore del monegasco, compromettendo la sua performance.