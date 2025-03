Ilrestodelcarlino.it - Hai mai pensato di donare PLASMA?

Separando dal sangue intero queste tre componenti si ottiene un liquido giallo costituito in prevalenza da acqua e da altre sostanze, tra cui le proteine che, isolate attraverso un processo di “frazionamento”, si dividono nei seguentiderivati: ALBUMINA: proteina indispensabile per le funzioni renali IMMUNOGLOBULINE: anticorpi prodotti dal sistema immunitario per difendersi da virus e batteri ANTITROMBINA E FATTORI DELLA COAGULAZIONE: essenziali per la coagulazione del sangue. Queste sono proteine che vengono impiegate per la produzione di farmaci salvavita indispensabili per la cura di alcune patologie e disturbi del sistema immunitario. Ilpuò essere donato sia da chi è già Donatore (può alternare le donazioni di sangue intero alle donazioni di), sia da chi ha valori di emoglobina lievemente più bassi rispetto a quelli richiesti per la donazione di sangue intero.