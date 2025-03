Hackeraggio nei cimiteri capitolini | sistemi informatici fuori uso il sistema funebre in tilt

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 24 marzo 2025 – Questa notte, ideisono stati apparentemente hackerati, causando un’interruzione totale delle operazioniali. La notizia, diffusa da fonti interne, ha destato grande preoccupazione tra i responsabili e gli utenti dei servizi funebri.L’attacco informatico ha reso inutilizzabili i, impedendo qualsiasi operazioneale. Questo significa che le attività quotidiane, come le registrazioni delle sepolture, la gestione delle concessioni e le operazioni amministrative, sono attualmente sospese. La situazione ha creato non pochi disagi, soprattutto per le famiglie che devono affrontare procedure urgenti.L’deisolleva diverse questioni di sicurezza informatica e gestione dei dati sensibili.