Iltempo.it - Habibi rivoluziona il kebab su Tik Tok: ecco la mission

Non solo balletti e musica, ma anche una rivoluzione food su Tik Tok. Stavolta, a portare la cucina libanese in tutto il mondo ci pensa, il nuovo format di shawarma libanese di alta qualità. Ed è pronto are, cambiare, il mercato del fastfood etnico dando qualità. "Vogliamo educare il cliente ad una dieta più sana, e spiegargli cosa va incontro quando mangia cibi spazzatura", dicono. "La nostra piadina è artigianale (solo farina, acqua e sale) niente conservanti e niente coloranti. Così come la nostra carne. Solo carne marinata con spezie ed olio di oliva", continua. E su Tik Tok volano le visualizzazioni quando si parla di food. "Le nostre salse sono genuine, fatte in casa. Niente di industriale La nostraè quella di portare la qualità della cucina libanese e levantina a tutti, ad un prezzo accessibile a tutti", raccontano dal ristorante.