Serieanews.com - Haaland prossimo avversario della Nazionale: i numeri in stagione e il bilancio contro club italiani

Leggi su Serieanews.com

Erlingsarà il, scopriamo i suoie ilstorico: iine il(SerieANews.com)Il pareggio per 3-3la Germania è costato l’eliminazione all’Italia dalla Nations League. Gli azzurri, ora, dovranno affrontare Norvegia, Estonia, Moldavia e Israele per qualificarsi alMondiale. Sulla carta non appare un’impresa impossibile, ma il recente passato ci insegna che nulla è scontato e anche i risultati più facili sulla carta, si sono rivelati deleteri per gli azzurri.L’Italia non gioca una partita ad eliminazione diretta in un Mondiale dal 2006 e non si qualifica per la competizione dal 2014. Un incubo che deve avere la parola fine.