Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 23 - 29 Marzo: Finchè notte non ci separi, Maria Antonietta, Sister Boniiface, Ago

TV SKY / NOW 23 - 292025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Lunedì 24si parte con "Finchénon ci", in onda alle 21.15 su Sky Cinema e in streaming su NOW Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano sono i protagonisti di questa commedia romantica dai toni agrodolci, affiancati da un cast d’eccezione che include Lucia Ocone, Giorgio Tirabassi, Francesco Pannofino e Valeria Bilello. La storia segue Eleonora e Valerio, una coppia fresca di nozze ma già stressata.