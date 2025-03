Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Finchè notte non ci separi, Lunedi 24 Marzo 2025

24sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "Finchénon ci", una commedia romantica che vede protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano. La trama ruota attorno ai neosposi Eleonora e Valerio, che, grazie al ritrovamento di un bigliettino, vivono una movimentata primadi nozze tra conflitti e riappacificazioni, il tutto sullo sfondo delle strade di Roma. Su SkyRomance HD alle 21:45 sul canale 307, lo stesso film "Finchénon ci" offre un'ulteriore opportunità di godersi questa romantica avventura. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "Salvate il soldato Ryan", il capolavoro di guerra di Steven Spielberg che ha vinto 5 Oscar.