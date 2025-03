Ilgiornaleditalia.it - Guerra Russia-Ucraina, proseguono i colloqui a Riad tra USA e Mosca, Trump: “Parliamo di linee di demarcazione e centrale nucleare Zaporizhzia”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Vanno avanti atra la delegazione degli Stati Uniti e la delegazione russa per raggiungere un cessate il fuoco in. Per gli USA l’accordo dovrebbe essere raggiunto entro il 20 aprile Itra Stati Uniti ein corso astanno affrontando questioni fondam