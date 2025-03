Ilrestodelcarlino.it - Guardia medica ancora chiusa: "Nessuna comunicazione dal sindaco"

Servizio dia singhiozzo per Trodica di Morrovalle, così come nei vicini Comuni di Montecosaro, Monte San Giusto e Civitanova. La carenza di medici, e dei relativi sostituti, continua a minare la continuità assistenziale sul territorio, un tema che era già stato posto in evidenza dai consiglieri comunali del gruppo di minoranza di Morrovalle "Cura e partecipazione" Paolo Manciola, Francesco Sopranzi, Silvia Dalloro, Francesco Puggioni e Marco Morresi, i quali ora hanno messo nel mirino le modalità diriguardo la sospensione del servizio. "Un cartello all’ingresso del poliambulatorio – tuonano –. Niente avvisi ufficiali, niente spiegazioni, solo un foglio di carta che annuncia, con ironica crudeltà, l’ennesima sospensione. IlAndrea Staffolani lo sapeva? Non poteva non saperlo, è la massima autorità sanitaria cittadina.