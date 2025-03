Justcalcio.com - Guarda il Messico vs Panama: flussi live per la finale di concacaf nations League

Breaking:ilvsper ladel 2024/2025, con uno scontro appetitoso oggi, il 23 marzo, per la possibilità di sollevare il trofeo.Ci sarà un nuovo vincitore delladopo che le semifinali di giovedì hanno visto gli Stati Uniti, i vincitori di tre edizioni di fila, scaricati dagrazie a un drammatico goal del tempo di arresto.Il, nel frattempo, ha avuto la meglio sul Canada grazie a un tutore di Raul Jimenez. Ilha perso due volte inper mano degli Stati Uniti, quindi ci sarà un po ‘di sollievo che non affronteranno di nuovo loro, oltre a una maggiore convinzione che possono assaggiare il successo dei tornei.Ci sono opzioni di visualizzazione in tutto il mondo, inclusa la copertura gratuita in molti paesi, quindi per tutte le informazioni su comere ladellacon iin direttavsovunque tu sia nel mondo.