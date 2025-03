Ilfattoquotidiano.it - Guai per Maripan, “ha diffuso miei video intimi senza consenso”: il difensore del Torino denunciato dall’ex

in vista per ildele del Cile Guillermo. Il calciatore è statoper revenge porn nei confronti dell’ex fidanzata. Secondo quanto riporta il sito sportivo cileno Alairelibre, l’Agenzia per la difesa delle donne (Aml) ha confermato la denuncia contro il calciatore granata da parte dell’influencer Carmen Castillo, meglio conosciuta sui social media come Carmen Tuitera, ex compagna del calciatore dele molto nota in Cile. “È fondamentale che la società comprenda la gravità di questi atti e rispetti la privacy delle persone coinvolte”, ha detto l’esponente dell’Agenzia, Francisca Millán.Castillo accusadi aver tentato di condividereil suo. “La diffusione non consensuale di materiale intimo è una grave violazione dei diritti delle donne ed è punibile dalla legge“, ha commentato Francisca Millán.