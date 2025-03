Gruppo Grimaldi intesa con Unicef | navi gratis per il trasporto degli aiuti ai bambini africani

Leggi su Ildenaro.it

e ilhanno firmato un accordo di supporto logistico della durata di un anno per facilitare ildiessenziali per i programmi umanitari dell’in Africa. Obiettivo della collaborazione è quello di migliorare l’accesso alle forniture essenziali per ie le loro famiglie nei contesti di emergenza e nei programmi di sviluppo dell’. In particolare, ilforniràmarittimo gratuito di almeno 80 container per gligestiti dall’principalmente sulla rotta New York (USA) – Dakar (Senegal), contribuendo alla rapidità e all’efficienza della distribuzione dei beni di prima necessità.“L’in tutto il mondo fornisceper consentire aie alle famiglie vulnerabili che hanno bisogno di sostegno di poter vivere, crescere, affrontare shock e ricostruire le proprie vite.