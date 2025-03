Ilrestodelcarlino.it - "Gruppo compatto con Cenacchi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo l’uscita di Alberto Astolfi da Uniti per Riva del Po, ilconsiliare si è incontrato alla sala civica della biblioteca di Ro per valutare il nuovo cammino da intraprendere. Hanno aderito tutti i componenti della lista presentata alle elezioni, confermando il loro impegno a sostegno della nuova capoEgle. "Ilquindi – riportano da Uniti per Riva del Po in una nota -, è in piena salute, molto motivato enel lungo cammino da seguire in questi anni d’opposizione/minoranza. Non commentiamo volutamente la decisione di Astolfi, perché siamo persone pragmatiche, ma soprattutto perché non vogliamo perderci in sterili "battibecchi", perché il lavoro da fare è tanto ed impegnativo". Nell’incontro sono stati altresì chiariti alcuni aspetti. A partire dal simbolo delconsigliare che viene cambiato "perché non può essere utilizzato quello di Astolfi candidato Sindaco; ilresta uno schieramento composto da persone di partito, ma anche da uomini e donne fuori dai circuiti partitici che si sentono impegnati per la Comunità.