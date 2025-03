Lanazione.it - Grosseto non oltre il pari bloccato dal Flaminia

SERIE DNon vail pareggio il, che pure ci ha provato, ma trovando dall’altra parte una squadra che è stata abile nel limitare gli spazi alla manovra avversaria e cercando anche il colpo grosso per risollevarsi in classifica. Partita vivacissima sin dall’avvio con le due squadre che non si sono risparmiate. La prima occasione della gara è stata per i padroni di casa con Ricozzi, che dalla distanza ha cercato l’angolo, ma Raffaelli è stato bravo a mandare la sfera in corner. Al 10’ rasoterra dalla distanza da parte di Malaccari, ma la sua conclusione si è andata a spegnere di poco a lato della porta. Poi su un lancio lungo per Mattei, quest’ultimo ha provato la conclusione al volo, ma l’azione è sfumata con la palla deviata in corner. Al 22’ deciso colpo di testa di Sabelli, respinto dalla difesa rossoblù, con un brivido per la tifoseria e al 27’ c’è stata poi grande la occasione per lacon Casoli, che ha provato il tiro a girare, ma la palla si è andata a perdere di poco alta sopra la traversa di poco.