Groenlandia, il premier contro gli Usa: "Visita di Usha Vance altamente aggressiva"

Roma, 24 marzo 2025 - Il primo ministro delladefinisce '' laprogrammata sull'isola da parte di funzionari statunitensi, tra cui la moglie di JD, moglie del vicepresidente statunitense si recherà inquesta settimana per assistere alla gara nazionale di slitte trainate da cani dell'isola e "celebrare la cultura e l'unità groenlandese", secondo una dichiarazione della Casa Bianca. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz dovrebbere l'isola questa settimana, secondo una fonte a conoscenza del viaggio. Ma il primo ministro dellaMute B. Egede non gradisce lae ha definito il viaggio della delegazione statunitense sull'isola "aggressivo" in un'intervista al quotidiano groenlandese Sermitsiaq domenica, sollevando particolari obiezioni alladi Waltz.