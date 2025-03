Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia: arriva la moglie di Vance, il governo protesta. Trump jr e gli altri parenti: la politica estera Usa fatta dal clan del tycoon

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In principio fu Donald Jr. Il rampollo del presidente degli Stati Uniti atterrò a Nuuk il 7 gennaio, due settimane prima che il padre si insediasse alla Casa Bianca e pochi giorni dopo che l’illustre genitore aveva ribadito la volontà che ladiventasse territorio statunitense. Poi l’isola è andata al voto, vinto dal Partito democratico e dal nazionalista Naleraq, entrambi sostenitori dell’indipendenza dalla Danimarca, impegnati nella formazione del nuovo. Oradelpresidenziale sono attesi nell’ex colonia danese e l’esecutivo non reagisce bene.In settimana sull’isola sono attesi la “Second Lady” Ushadel vicepresidente JD, con suo figlio maggiore e una rappresentanza statunitense. Della delegazione, riporta il New York Times, farà parte anche il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz.