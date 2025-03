Unlimitednews.it - Green Deal, Bombardieri “Abbassare costo energia e salvaguardare lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “La Uil chiede al governo che i giacimenti italiani, ubicati di fronte alla costa ravennate e dell’alto adriatico, siano impegnati ad aumentare l’estrazione di gas da destinare, a prezzi calmierati, alle aziende energivore del nostro Paese, purché queste rispettino precise condizioni sociali”. È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uil, PierPaolo, in occasione del convegno “Dalal social” organizzato dal suo sindacato, oggi, a Roma. “In questi giorni stiamo affrontando molte vertenze per aziende che hanno aperto procedure di crisi e che rischiano di chiudere a causa dell’altissimodell’. La nostra proposta – ha ribadito– può essere attivata subito e può rappresentare una soluzione per evitare gravi ripercussioni occupazionali e sociali.