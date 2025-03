Leccotoday.it - Grave malore ad Acquate, 61enne soccorso d'urgenza

Leggi su Leccotoday.it

Allarme rosso ad. Un uomo di 61 anni è stato colpito da unimprovviso mentre si trovava in via Maria Tramaglino a Lecco nel primo pomeriggio di lunedì 24 marzo. L'allarme è scattato alle 12:51, quando sono stati allertati i soccorsi per prestare assistenza alla persona in.