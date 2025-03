Donnapop.it - Grave lutto a Canale 5, morta un’amata protagonista di Maria De Filippi: ecco chi è

La notizia della morte di Antonietta Messina, una delle protagoniste più amate diDea Tu sì que vales, ha sconvolto il pubblico di5 e del mondo della musica. La cantante romana, che aveva conquistato il cuore degli spettatori con la sua straordinaria voce e la sua incredibile forza di volontà, si è spenta il 19 marzo 2025, dopo aver sofferto a lungo per una brutta malattia.Il suo percorso televisivo è stato segnato dalla partecipazione al celebre programma diDe, dove ha emozionato tutti con la sua interpretazione del brano Vita, un inno alla speranza e alla resilienza. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, non solo nel cuore di chi l’ha seguita, ma anche nell’ambiente artistico in cui ha saputo farsi apprezzare.Ricordate Antonietta Messina a Tu sì que vales e l’abbraccio diDe?Nel 2022, durante la sua partecipazione a Tu sì que vales, Antonietta Messina aveva commosso tutti con una testimonianza di forza e coraggio.