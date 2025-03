Salernotoday.it - Grave incidente a Sorrento: Angri prega per Flavio, 17enne che lotta tra la vita e la morte

Leggi su Salernotoday.it

Fiato sospeso per le condizionindi salute diVaccaro, giovane angrese diciassettenne rimasto coinvolto in un. Il ragazzo stando tra lae laormai da giorni.Oggi, alle 16:30, partirà una fiaccolata da Piazza Doria, ad, perre per la.