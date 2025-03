Anteprima24.it - Gratteri: “Sulla giustizia si svende la libertà degli onesti”

Tempo di lettura: 2 minutiQuella appena approvata, che fissa a 45 giorni il limite di tempo per intercettare la maggior parte dei reati, “è una riforma incomprensibile”. Così al Fatto Quotidiano il procuratore di Napoli Nicola.“Reati anche gravi vengono scoperti dopo diversi mesi, perché non si riesce a trovare il bersaglio giusto – aggiunge – o perché in molti casi si raccolgono le prove dopo diverso tempo. Ed è una riforma anche incoerente perché se la legge fissa un termine di un anno e mezzo o due per indagare, non si capisce perché ci debba essere una tagliola per le sole intercettazioni. Evidentemente la finalità è un’altra: complicare l’acquisizione delle prove”. Secondoi reati più colpiti dalla riforma sarebbero “rapine, furti in abitazioni, falsi materiali, riduzione in schiavitù, tratta di persone, reati in materia di stupefacenti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, omicidio, violenza sulle donne”.