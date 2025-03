Ilveggente.it - Gratta e vinci, se il trucco viaggia su Google Maps

Leggi su Ilveggente.it

, la sola cosa che devi fare è avviare: a quel punto, sarà “lui” a condurti dritto dalla dea bendata.Una nuova teoria, nei giorni scorsi, ha preso piede, spopolando tra quanti sono costantemente in cerca di trucchi e suggerimenti per scovare la dea bendata. L’ipotesi in questione riguarda solo ed esclusivamente una fascia del gioco d’azzardo, vale a dire quella dei, se ilsu– Ilveggente.itSecondo questo metodo, le cui origini “scientifiche” non sono ancora ben note, uno dei sette giorni della settimana sarebbe, teoricamente, più fortunato degli altri. Si tratta della domenica, giorno in cui, a sentire i fautori e i sostenitori di questa teoria, non troppo verosimile a dirla tutta, ci sarebbero maggiori possibilità di imbattersi nella fortuna e di beccare quindi, tra tanti, il tagliando della lotteria istantanea contenente il premio più alto.