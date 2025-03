Ilveggente.it - Gratta e vinci, colpo di scena: con la messa a punto cambia tutto

Leggi su Ilveggente.it

, il “restyling” ha prodotto delle conseguenze completamente inaspettate: niente è più uguale a prima.Si dice che la dea bendata colpisca quando meno te lo aspetti. E, a pensarci bene, non c’è niente di più vero. La storia pullula di racconti dai quali si evince chiaramente che la fortuna, nella maggior parte dei casi, si palesa in circostanze e situazioni assurde. Quando niente, ma proprio niente, lascerebbe presagire che qualcosa stia perre in maniera così repentina.di: con la– Ilveggente.itIl protagonista della storia che vogliamo raccontarvi oggi non avrebbe mai potuto immaginare, per esempio, che quello sarebbe stato il giorno della sua svolta. Non lo aveva pianificato, non lo aveva sognato. Ci sperava, certo, ma non poteva mica sapere che questo piccolo “miracolo” sarebbe avvenuto secondo le modalità che ci apprestiamo ad illustrarvi, no?La giornata del 19 marzo era iniziata, per lui, senza alcundi