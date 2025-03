Thesocialpost.it - Grande Jasmine! Paolini doma Osaka, che partita!

, missione compiuta! In un complicato ottavo di finale contro la ex numero uno del mondo Naomisfodera il meglio del suo repertorio, riesce a contenere la potenza dei colpi dell’avversaria e vince in rimonta dopo avere perso il primo set per 6-3. La tennista giapponese, apparsa in netta crescita, ha letteralmente “bombardato”con colpi potenti e precisi. Nonostante la resistenza opposta dalla tennista azzurra,ha fatto valere il maggior peso dei suoi colpi. Il canovaccio del match è parso subito chiaro, conchiamata a far valere la sua sapienza tattica e una ritrovata forma sia fisica, sia tecnica.La nostra tennista non si è lasciata scoraggiare, ha combattuto colpo su colpo e ha incamerato un secondo set molto combattuto per 6-4.