361magazine.com - Grande Fratello, Zeudi e Shaila rimproverate. Buonamici bacchetta: “Si sono accorti tutti”

Leggi su 361magazine.com

, Alfonso Signorini rimprovera: interviene dallo studio Cesara. Le critiche verso l’ex Miss Italia, tra, l’amicizia volge definitivamente al capolinea. Le due donne affrontano un confronto in diretta e mentre Cesaraesponeva la sua opinione,hanno iniziato a discutere. A tal proposito Alfonso Signorini irrompe con un rimprovero: “Avrà un’opinionista la ragione di parlare rispetto a voi di parlare nella vita? Oppure no? Allora ascoltate, anche per educazione”.Leggi anche Diretta, lunedì 24 marzo: semifinale scoppiettanteIrrompe l’opinionistaDallo studio l’opinionista prosegue: “Anche il fatto di parlare del grandangolo della telecamera. Penso che sipiù o menodella forte preparazione e della forte determinazione e concentrazioni che harispetto agli altri che l’ha dimostrato immediatamente e strada facendo mettici un pò di risentimento, percepire che è una concorrente molto forte .