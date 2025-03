Movieplayer.it - Grande Fratello: Tommaso Franchi rompe con il reality e smette di seguire Alfonso Signorini

Leggi su Movieplayer.it

L'idraulico senese, tornato sui social, ha rimosso il follow al conduttore del programma e a diversi suoi ex compagni di avventura. Nell'ultima puntata del, andata in onda lunedì 17 marzo, ci sono state due eliminazioni: Javier Martinez e. Mentre il pallavolista argentino è rientrato nella Casa grazie al biglietto di ritorno, l'uscita dell'idraulico senese è stata definitiva.ha lasciato la Casa dopo aver perso il ballottaggio contro Chiara Cainelli e la fidanzata Mariavittoria Minghetti. L'apparente tranquillità diDopo l'eliminazione,è stato accolto in studio da, al quale ha dichiarato: "Va bene così, sono contento che sia rimasta Mavi. Ora mi godrò la libertà che mi è mancata in tutto questo tempo. Mi .