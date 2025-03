Superguidatv.it - Grande Fratello, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 24 marzo 2025. Nomination, eliminati e sondaggi

24, va in onda la quarantunesima puntata deldi Alfonso Signorini su5. In studio ritroviamo le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi pronte a commentare l’evoluzione dei rapporti tra i concorrenti nella casa, mentre Rebecca Staffelli è la voce del sentiment dei social. Analizziamo tutte lepuntata di questa sera.su5, laquarantunesima puntata del 24Questa sera,24, dalle ore 21.34, appuntamento con la semifinale del2024, il reality show presentato da Alfonso Signorini in prima serata su5. Manca una settimana alla finale del reality show che decreterà la vittoria di un concorrente dopo sei mesi di programma. Al momento sono solo tre i finalisti: Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato.