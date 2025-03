Lapresse.it - Grande Fratello, stasera in diretta la semifinale: anticipazioni e sondaggi

lunedì 24 marzo laindel. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini in onda in prima serata su Canale 5. In studio al fianco del conduttore Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Confronti, eliminazioni e finalistiSta per terminare la lunga convivenza durata oltre 6 mesi che ha visto nascere e finire amori e amicizie, simpatie e forti antipatie, complicità e ostilità. Questa sera ci saranno gli ultimi confronti tra i 9 concorrenti rimasti nella Casa, alcuni puntanomente alla vittoria, altri sono in corsa per raggiungere la finale. Per alcuni di loro, però, il sogno di arrivare fino in fondo si infrangerà a pochi passi dal traguardo.In nomination Helena, Chiara e Giglio: idurante ladelci sarà un’altra eliminazione attraverso il televoto, rispondendo alla domanda “Chi vuoi salvare”.