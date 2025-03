Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila a Lorenzo: “Da quando ci siamo riavvicinati non ho più dubbi, mi fido di te”

È tempo di chiarimenti fraSpolverato eGatta a poche ore dalla semifinale del.Dopo le discussioni furibonde che avevano portato il modello e la ballerina ad allontanarsi e la passione ritrovata pochi giorni fa,fra le lacrime si sono giurati amore eterno, nelle scorse ore i due si sono lasciati andare a un lungo confronto. Un dialogo cheha ritenuto necessario per fugare alcuni.Le parole del gieffino:Io sono ancora in confusione, non abbiamo ancora parlato perché cidetti entrambi ‘ne parleremo fuori per quanto riguarda la nostra relazione eccetera’. Non vado a toccare il sentimento. La risposta è già questa ok? Io del sentimento che tu hai nei miei confronti ci credo e penso che non ti debba dire nient’altro se non aver vissuto dei momenti così con te, ok? Però ci sono stati dei momenti in cui ho pensato più che altro perché non ti parlavo, non sapevo, una serie di coincidenze.