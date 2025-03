Thesocialpost.it - Grande Fratello: polemica sul gesto di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes

Una scena delha scatenato una nuova ondata di polemiche sui social, coinvolgendo i concorrenti. I due sono accusati di aver compiuto unche molti utenti hanno definito “atto di bullismo” nei confronti di, suscitando reazioni di indignazione e richieste di intervento da parte del conduttore Alfonso Signorini.Ildurante la cena nella CasaTutto è accaduto durante una cena all’interno della Casa del. In un video che sta rapidamente circolando sui social, si vedeportare un cesto di pane a tavola. Quando la modella brasiliana si allontana,si lancia alle sue spalle due pizzichi di sale, unsubito replicato da, che commenta: “Porta fortuna? Allora buttiamoci tutto il barattolo!” Questo, che secondo la tradizione è considerato un modo per scacciare la sfortuna, è stato interpretato da molti come un atto di derisione verso la compagna di reality.