Isaechia.it - Grande Fratello, Pamela Petrarolo preannuncia una ‘resa dei conti’ in vista della semifinale: “Sono carichissima, odio la falsità!”

Questa sera andrà in onda su canale 5 ladel: anche questa lunga edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, sta per giungere al termine e nel corsodiretta di stasera si scopriranno i nomi di tutti i finalisti, ma anche di coloro che invece dovranno abbandonare per sempre la Casa ad un passo dalla finale.La puntata di questa siquindi ricca di colpi di scena e tra coloro che la attendono con trepidazione c’è anche l’ex gieffina, volto di Non è la Rai,, la quale attraverso un post sui social hato scintille in.La showgirl, infatti, ha spiegato di essere molto “carica”, pronta a smascherare lee le ingiustizie messe in atto da alcuni dei Sipo ex coinquilini e – nella speranza di poter prendere la parola – ha affermato di voler dire come stanno le cose una volta per tutte:Stasera ci sarà LAdele io