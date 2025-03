361magazine.com - Grande Fratello, il sondaggio: chi rischia l’eliminazione ad un passo dalla finale?

, chidi lasciare il gioco tra Helena, Giglio e Chiara questa sera? Ecco cosa dicono i sondaggi Né biglietti di ritorno o bonus: chi sarà eliminato stasera lascerà definitivamente il gioco e il sogno della vittoria. In nomination sono finiti in tre la scorsa puntata e si tratta di Helena, Giglio e Chiara. É la volta della semi: chinella diretta di stasera in onda su Canale 5 in prime time?Stando ai sondaggi del web, la più votata è la modella Helena, seguita da Giglio e ultima Chiara. Quindi, secondo il, a dover lasciare la casa dovrebbe essere proprio quest’ultima.Leggi anche–>, la semiche divide: sul podio solo i più furbi?Ma questa è una partita ancora tutta da giocare perché quest’anno i risultati dei sondaggi sono stati spesso non attendibili.