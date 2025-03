Quotidiano.net - Grande Fratello, fan di Zeudi ammettono: “Abbiamo mandato messaggi in casa per lei”. E adesso cosa succede?

Manca una sola settimana alla finale dele lasi accede di polemiche in cielo, in terra e in ogni luogo. Letteralmente. Dal cielo arrivano aerei conper, Lorenzo, Shaila, Mariavittoria, Javier, Helena. Insomma, piovonocome fossero polpette, per citare un noto film di animazione, e questo non può che far discutere. Il ritorno di fiamma - ovviamente a favor di telecamere e di puntata del lunedì sera - fra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, oltre alle liti fra Shaila da una parte e Chiara Cainelli eDi Palma dall’altra creano nuove tensioni in. E poi ecco idall’esterno. Vietati dal regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini - ma questo, ormai dopo sei mesi dinon è vincolante -, iai concorrenti reclusi sono arrivati più volte nel corso di questa edizione del programma.