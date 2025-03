Tvzap.it - “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo eliminato: i risultati dei sondaggi

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”, chiil: idei– Nell’ultima diretta delsono finiti in nomination soltanto tre gieffini: Luca Giglioli, Helena Prestes e Chiara Cainelli. Chi tra questi tre concorrenti abbandonerà definitivamente il gioco ad un passo dal traguardo? Non ci sono a disposizione bonus, come successo a Javier Martinez durante la scorsa puntata. Scopriamo insieme cosa dicono i. ( dopo le foto)Leggi anche: “Pomeriggio Cinque”, chi prenderebbe il posto di Myrta Merlino: il nome bombaLeggi anche: “”, protesta del pubblico su Javier: chiesta la squalifica, il motivo (VIDEO)“”, chiil: ideiSecondo ideiHelena Prestes risulta essere la più votata (con ampio margine), seguita da Luca Giglio, mentre a rischiare l’uscita dovrebbe essere Chiara Cainelli.