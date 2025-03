Anticipazionitv.it - Grande Fratello, bufera su Javier Martinez: accuse di blackface

, concorrente del, è finito nelladopo una prova di imitazione che ha fatto molto discutere. Il gieffino ha imitato l’ex inquilino Maxime Mbanda, scurendosi il volto con del trucco. Sui social è subito esplosa la polemica, con molti utenti che hanno accusato il giovane argentino die di comportamento razzista.Imitazione controversa nella casa delCome da tradizione, anche in questa edizione i concorrenti delhanno dovuto imitare altri personaggi del reality. Helena Prestes ha vestito i panni di Amanda Lecciso, mentreha scelto Maxime Mbanda. Per rendere l’imitazione più credibile, si è fatto truccare il volto con un fondotinta marrone.: sui social esplode la polemica controIl gesto non è passato inosservato: “Per imitare un ex concorrente della casa si è fatto truccare il volto di nero.