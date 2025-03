Movieplayer.it - Grande Fratello, anticipazioni 24 marzo: chi sarà eliminato, i sondaggi, ci sarà un doppio televoto?

Leggi su Movieplayer.it

La semifinale del18 è alle porte e ledi lunedì 24annunciano che a uscire dovrebbe essere un specifica concorrente, ma ilancora una volta invaliderà i? Stasera su Canale 5 alle 21:30 andrà in onda la semifinale del18. A sei mesi di distanza dall'ingresso nella casa, in gioco restano ancora 9 concorrenti, di cui tre finalisti - Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma -. Come leci ricordano, per tre di loro non è ancora detta l'ultima parola, vista la presenza di unrio ancora aperto. Chi verràlunedì 24? Cosa dicono iIn nomination, in attesa dei risultati di unrio, una settimana fa sono finiti Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio.