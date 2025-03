Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, chi saranno i finalisti?

Anticipazioni semifinale di lunedì 24 marzo 2025In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la semifinale del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Sta per terminare la lunga convivenza durata oltre 6 mesi che ha visto nascere e morire amori e amicizie, simpatie e forti antipatie, complicità e ostilità. Questa sera cigli ultimi confronti tra i 9 concorrenti rimasti nella Casa, tra chi punta direttamente alla vittoria e chi è in corsa per strappare il biglietto per la finale.Per alcuni di loro il sogno di arrivare fino in fondo si infrangerà a pochi passi dal traguardo. A partire dal televoto eliminatorio di inizio puntata che vede contrapposti Chiara Cainelli, Luca Giglioli e Helena Prestess.