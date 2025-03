Grand Slam di Judo, Leonardo Valeriani conquista il bronzo a Tbilisi

Leggi su Ilfaroonline.it

E' arrivato il primo podio internazionale per. Nella seconda giornata deldi, in Georgia, l'Azzurro hato il terzo posto nei -73kg.Il racconto della gara – Fonte Fijkam/fijlkam.itNella gara dei 73 kg l'azzurro ha esordito contro il bahamense Andrew Munnings fermandolo per ippon a pochi secondi dall'inizio, ha affrontato lo statunitense Jack Yonezuka battendolo per yuko, per poi fermarsi – in semifinale di pool – contro il magiaro Daniel Szegedi.Ai ripescaggi ha superato il georgiano Mikheili Bakhbakhashvili per ippon e ha concluso sul podio ai danni del francese Joan-Benjamin Gaba, battuto per yuko.Foto IJF – Fijlkam (da fijlkam.it)