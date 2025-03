Grand Prix di Fioretto a Lima notte magica per l’Italia | arrivano 5 medaglie scintillanti

Leggi su Ilfaroonline.it

– È unaquella delitaliano neldi. Nella gara maschile arriva la doppietta azzurra con il primo trionfo in Coppa del Mondo per Filippo Macchi, che batte per 15-12 in uno splendido derby di finale il compagno di squadra Guillaume Bianchi, medaglia d’argento. Ma altri due podi peranche nella competizione femminile, con il secondo posto di Anna Cristino e il terzo di Martina Favaretto. Un poker diper il gruppo guidato dal CT Simone Vanni che in Perù, nella tappa d’élite del circuito iridato (a punteggio maggiorato), offre un’altra prova di forza, resa ancor più evidente dai piazzamenti ai piedi del podio di Tommaso Marini (6°) e Davide Filippi (8°) tra gli uomini, e di Elena Tangherlini (6^) tra le donne.La prima volta di PippoSi era laureato campione d’Europa nel 2023, prima di vincere l’argento olimpico a Parigi la scorsa estate, ma sognava ancora il primo successo in Coppa del Mondo: quella diè stata ladei desideri realizzati per Filippo Macchi.