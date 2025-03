Puntomagazine.it - Gran Premio Cina: Clamoroso, Ferrari squalificate.

Analizziamo le cause di questa doppia squalifica.La pista cinese ha corfermato quella sensazione che hanno in molti già dai test di febbraio e dalla prestazione in Australia, la McLaren è la monoposta da battere. La doppietta di ieri è la dimostrazione lampante di una forza che nessuno può mettere in discussione al momento. Tuttavia, ilin, aveva visto, almeno nella sprint race un inaspettato risvegliocon Hamilton trionfatore. Le qualifiche però hanno riportato i tifosi della rossa con i piedi per terra. La gara, con Leclerc quinto e Hamilton sesto, avevano quanto meno dato un po’ di ottimismo alla scuderia di Maranello. Purtroppo però, l’inizio di stagione del cavallino è da incubo. Poche ore dopo la fine del, arriva la doccia gelata che inizia a far cadere più di qualche ombra sulla Sf-25.