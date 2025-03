Lapresse.it - Governo, Santanché: “Non vedo problemi sulla sua tenuta, siamo coesi e compatti”

uncompatto e coeso. In politica estera non abbiamo mai votato diversamente come centrodestra, sia alla Camera sia al Senato e questo è un fatto.uncoeso e sono molto confidente in Meloni che ha sempre trovato una sintesi sulle diverse questioni”. Lo ha detto la ministra del Turismo Danielanel corso di una conferenza stampa sul turismo nella sede di Fratelli d’Italia a Milano, commentando gli attriti nella maggioranza tra Lega e Forza Italia. A chi le chiedeva se auspicasse che il leader della Lega Salvini potesse abbassare i toni in politica estera dopo il congresso,ha risposto: “Non è il mio auspicio. Noi nonunmulticolor che stavano insieme per altro. Noi stiamo attuando il nostro programma di, per questo sono molto tranquilla.