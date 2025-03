Cityrumors.it - Governo e caos: tra Lega e Forza Italia è scontro

in bilico con la maggioranza in crisi: scontro continuo trasu tematiche di stretta attualità politicaIl centrodestra traballa sotto il peso delle tensioni interne. Da giorni,si scambiano attacchi reciproci, alimentando un clima di crescente instabilità nella maggioranza. L’ultimo affondo arriva dal sottosegretario leghista Claudio Durigon, che ha dipinto Antonio Tajani in difficoltà e bisognoso di un sostegno politico.Tra: ecco il gelo Cityrumors.it foto AnsaMa il leader dinon ha incassato in silenzio. Con una replica secca e pungente, Tajani ha prima scelto il registro letterario, citando Dante: «Non ti curar di loro, guarda e passa», per poi passare a una metafora ancora più dura, paragonando la strategia leghista a un tentativo di “saccheggiare i pascoli”.