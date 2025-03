Isaechia.it - Gossip Girl, Ed Westiwick e Amy Jackson sono diventati genitori: il nome scelto per il neonato

Ed Westwick e Amyper la prima volta.L’attore, super noto e amatissimo per aver interpretato Chuck Bass nella nota serie tvè convolato a nozze lo scorso agosto con la sua Amy. La cornice scelta per questo lieto evento è stata la splendida Costiera Amalfitana, precisamente nel Castello di Rocca Cilento. E le immagini del loro matrimonio hanno fatto sognare i fan affezionati alla serie tv ma anche a chi sogna semplicemente un amore come il loro. (QUI le immagini del giorno del matrimonio e degli abiti scelti).I due attori siconosciuti nel 2021, quando i loro sguardi siincrociati per la primissima volta sul circuito di Silverstone. Da quel momentoinseparabili e mai hanno rinunciato l’uno all’altra. Solamente 5 mesi dopo il giorno del matrimonio, la coppia di neo sposini aveva poi stupito tutti annunciando la lieta notizia della gravidanza:Mum and DadSemplici e nette parole che però pre-annunciavano un’immensa gioia nella vita sentimentale della coppia che, anno dopo anno, mese dopo mese, stava iniziando a creare una nuova vita matrimoniale e soprattutto familiare.