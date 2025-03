Golf | Viktor Hovland torna a vincere nel PGA Tour dopo quasi due anni suo il Valspar Championship

Leggi su Sportface.it

nel PGAdue. Ilista norvegese ritrova la gioia nel massimo circuito con il trionfo nel Valfspar. Il nativo di Oslo difende la prima posizione nell’ultima giornata e chiude con un totale di 11 colpi sotto il par. Battuto di un colpo lo statunitense Justin Thomas, che manca il par alla 18 e termina con -10 non riuscendo nell’ex aequo con lo scandinavo. Jacob Bridgeman si trovava in testa insieme aall’inizio dell’ultimata, ma chiude terzo a -9 con una delle performance solide della sua carriera. Al quarto posto sono appaiati in tre: ci sono Billy Horschel, Ryo Hisatsune e Bud Cauley, che mette giù un -5 nell’ultimo giro e si appaia allo statunitense e al giapponese con -8. In settima piazza lo statunitense Davis Riley (-7).