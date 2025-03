Oasport.it - Golf: Viktor Hovland è tornato! Suo il Valspar Championship

, dopo un digiuno durato oltre un anno, torna alla vittoria sul PGA Tour. Lo fa al, dove nelle ultime buche riesce a resistere agli assalti di tutti e a chiudere in un -11 di sola gioia. Anche di brivido, però, perché il suo 70 67 69 67 non sarebbe bastato se Justin Thomas avesse fatto par alla 18. Invece, come il norge, bogey anche per il veterano USA e -10, con tutto quel che ne consegue, ivi compreso il ritorno al numero 8 del mondo di.Detto di primo e secondo, terzo finisce il co-leader di ieri, Jacob Bridgeman, che chiude una delle performance comunque più belle della sua carriera fino ad ora. Sorpresa enorme per Bud Cauley, che tira fuori un -5 dal cilindro, finisce a -8 ed è quarto assieme a Billy Horschel e al giapponese Ryo Hisatsune.Settimo da solo l’USA Davis Riley a -7, poi a -6 nel gruppo degli ottavi Lucas Glover, unico a stelle e strisce tra gli irlandesi Seamus Power e Shane Lowry e il canadese Corey Conners.