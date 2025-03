Internews24.com - Gol Raspadori, l’attaccante sul mirino dell’Inter pareggia i conti in Germania Italia! – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di RedazioneGoldel Napoli nuovo obiettivo di mercatoin: i dettagli –Il nuovo obiettivo del Calciomercato Inter Giacomosi è messo in evidenza durante il match valevole per il ritorno dei quarti di Nations League tra, terminato con un emozionante (ma inutile per la squadra di Spalletti) pareggio per 3-3.del Napoli è riuscito a realizzare sia l’assist per il secondo gol di Kean che un gol su rigore nei minuti di recupero, contribuendo così al risultato finale che però condanna lo stesso gli azzurri all’eliminazione dal torneo.Le prestazioni recenti dihanno catturato l’attenzione, che lo ha identificato come un possibile obiettivo di mercato per la sessione estiva.