Quotidiano.net - Gli Usa premono: tregua entro Pasqua. Mosca ribadisce il no a soldati Ue

di Alessandro D’Amato ROMA Gli Usa si aspettano "progressi concreti" dai colloqui iniziati ieri i a Riad con una delegazione ucraina e che oggi proseguiranno con gli emissari di Vladimir Putin. L’obiettivo è quello di un cessate il fuoco tra l’Ucraina e la Russiail 20 aprile, che quest’anno coincide con lasia per la Chiesa cattolica che per quella ortodossa. Anche senon sembra avere tutta questa fretta. Washington stessa riconosce che i tempi potrebbero slittare. Gli incontri della presidenza di Donald Trump con Ucraina e Russia riprendono con l’obiettivo di arrivare a un cessate il fuoco. Anche se l’argomento principale in Arabia Saudita sarà il ripristino dell’accordo sui cereali del Mar Nero, noto come Black Sea Grain Initiative, mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, firmato il 22 luglio 2022 a Istanbul e lasciato scadere dai russi l’anno scorso.